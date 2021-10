Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Spectacle “InTarsi” de la Compagnie de cirque “eia” Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Spectacle “InTarsi” de la Compagnie de cirque “eia” Sainte-Sigolène, 12 décembre 2021, Sainte-Sigolène. Spectacle “InTarsi” de la Compagnie de cirque “eia” 2021-12-12 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-12 17:00:00 17:00:00 Route du Pinet Gymnase Marc Miller G3 – Complexe sportif

Sainte-Sigolène Haute-Loire Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes…

Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

