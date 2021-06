SPECTACLE HUMOUR « JÉRÔME ROUGER » ACROPOLYA, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, La Roche-Posay.

SPECTACLE HUMOUR « JÉRÔME ROUGER »

ACROPOLYA, le samedi 31 juillet à 20:30

Jérôme ROUGER, humoriste local doué d’une aptitude à faire rire avec profondeur et finesse, donne une pseudo conférence oscillant entre absurde et métaphysique qui reflète, par un regard aigu et décalé, des problématiques plus qu’actuelles. En fin de séance, si le niveau des élèves le permet, il tentera de résoudre le paradoxe de l’œuf et de la poule. Jérôme ROUGER surprend toujours là où on ne l’attend pas. Ses spectacles souvent inclassables on fait l’objet d’articles de presse élogieux. La Roche-Posay remercie le Département de la Vienne qui apporte son soutien financier pour ce spectacle dans le cadre du dispositif « La Vienne Vagabonde ».

Plein tarif 25 € – Tarif réduit 21 € – Tarif enfant – de 12 ans 12,50 €

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?

ACROPOLYA Rue des Chaumettes 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne



