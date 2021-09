Phalsbourg Phalsbourg Moselle, Phalsbourg SPECTACLE – GLADYS MUCKEFRATZ RATSCHE TOUJOURS Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg

SPECTACLE – GLADYS MUCKEFRATZ RATSCHE TOUJOURS Phalsbourg, 1 octobre 2021, Phalsbourg. SPECTACLE – GLADYS MUCKEFRATZ RATSCHE TOUJOURS 2021-10-01 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-01 23:00:00 23:00:00

Phalsbourg Moselle Phalsbourg 20 EUR Gladys MUCKEFRATZ revient au caméléon avec son nouveau spectacle, et elle ne sera pas seule,en première partie Armand GEBER humoriste -chansonnier .De 19h à 21h knacks/salade de pomme de terre sur réservation.

Réservation 03 87 24 46 39 et www.lecameleon57.fr

Respect des règles sanitaires en vigueur. lecamelon@orange.fr +33 3 87 24 46 39 Caméléon dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Phalsbourg Autres Lieu Phalsbourg Adresse Ville Phalsbourg lieuville 48.75553#7.24278