SPECTACLE « FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY » Évron, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Évron.

Évron Mayenne

Premier spectacle de rue qui réunit baguette et bretzel, Chopin

et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et saucisses de

Francfort… IMMO propose un mélange culturel franco-allemand

explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie.

Avec des numéros encore plus délirants, il revient sur les objets

typiques, traditions, clichés et particularités de la France et de

l’Allemagne.

Jauge limitée.

Gratuit, sur réservation à partir du 9 juillet à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne – les Coëvrons – bureau d’Evron

Spectacle de magie, musique, acrobatie…

