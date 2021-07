Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne SPECTACLE FLOTTANT « LE PIANO DU LAC » Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Catégories d’évènement: Sarthe

Tuffé Val de la Chéronne

SPECTACLE FLOTTANT « LE PIANO DU LAC » Tuffé Val de la Chéronne, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Tuffé Val de la Chéronne. SPECTACLE FLOTTANT « LE PIANO DU LAC » 2021-07-30 19:00:00 – 2021-08-01

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe Tuffé Val de la Chéronne « Sabir », c’est d’abord une histoire de rencontres sur l’eau. Des artistes croisés lors des précédents spectacles flottants du pianO du lac qui décident d’aller puiser dans leurs origines, pour trafiquer une tour de Babel aquatique inspirée de leurs traditions musicales respectives. Embarqué à bord d’un catapiano flottant, l’équipage entremêle chants traditionnels du Nord de la France et rythmes argentins, n’hésite pas à croiser compositions créoles caribéennes et folklore polonais, improvise une polka belge… sans oublier d’inviter à danser sur un air haut-alpin (terre natale des pianos flottants !). L’improbable croisière s’amuse de cette rencontre de langues, de rythmes et de jargons, faisant fi des étiquettes pour naviguer au gré des ailleurs de chacun ! Une musique inactuelle, joyeusement loufoque et nourrie de traditions orales festives… à partager au fil de l’eau ! Spectacle tout public. BILLETTERIE VOLONTAIRE – Prix conseillé 10€

Le pianO du lac est un projet autofinancé. Le spectacle ne peut pas exister sans votre participation – Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe.

– Si vous avez un petit budget, donnez ce que vous pouvez

– Soyez les bienvenus! Prévente en ligne fortement conseillée sur www.pianodulac.fr Spectacle flottant “LE PIANO DU LAC” avec «SABIR» (Goguette flottante) +33 2 43 93 47 21 « Sabir », c’est d’abord une histoire de rencontres sur l’eau. Des artistes croisés lors des précédents spectacles flottants du pianO du lac qui décident d’aller puiser dans leurs origines, pour trafiquer une tour de Babel aquatique inspirée de leurs traditions musicales respectives. Embarqué à bord d’un catapiano flottant, l’équipage entremêle chants traditionnels du Nord de la France et rythmes argentins, n’hésite pas à croiser compositions créoles caribéennes et folklore polonais, improvise une polka belge… sans oublier d’inviter à danser sur un air haut-alpin (terre natale des pianos flottants !). L’improbable croisière s’amuse de cette rencontre de langues, de rythmes et de jargons, faisant fi des étiquettes pour naviguer au gré des ailleurs de chacun ! Une musique inactuelle, joyeusement loufoque et nourrie de traditions orales festives… à partager au fil de l’eau ! Spectacle tout public. BILLETTERIE VOLONTAIRE – Prix conseillé 10€

Le pianO du lac est un projet autofinancé. Le spectacle ne peut pas exister sans votre participation – Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe.

– Si vous avez un petit budget, donnez ce que vous pouvez

– Soyez les bienvenus! Prévente en ligne fortement conseillée sur www.pianodulac.fr dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne Étiquettes évènement : Autres Lieu Tuffé Val de la Chéronne Adresse Ville Tuffé Val de la Chéronne lieuville 48.11306#0.51429