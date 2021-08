Nogent-sur-Seine Place de la Halle Aube, Nogent-sur-Seine Spectacle : « Flaubert prend de la hauteur » Place de la Halle Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Nogent-sur-Seine

Spectacle : « Flaubert prend de la hauteur » Place de la Halle, 17 septembre 2021, Nogent-sur-Seine. Spectacle : « Flaubert prend de la hauteur »

Place de la Halle, le vendredi 17 septembre à 21:00 Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Venez assister à un spectacle du funambule Didier Pasquette, de la Compagnie Altitude, accompagné de la comédienne Mireille Perrier et d’un pianiste. Place de la Halle Place de la Halle, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Bernières Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:00:00 2021-09-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Lieu Place de la Halle Adresse Place de la Halle, 10400 Nogent-sur-Seine Ville Nogent-sur-Seine lieuville Place de la Halle Nogent-sur-Seine