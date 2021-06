Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme SPECTACLE FAMILIAL « TOMBÉ SUR UN LIVRE » Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

SPECTACLE FAMILIAL « TOMBÉ SUR UN LIVRE » Issoire, 25 juin 2021-25 juin 2021, Issoire. SPECTACLE FAMILIAL « TOMBÉ SUR UN LIVRE » 2021-06-25 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-25 20:00:00 20:00:00 Parvis Raoul Ollier Médiathèque René-Char

Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes. Une fable clownesque et fantastique à voir en famille. Tout public.

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Autres Lieu Issoire Adresse Parvis Raoul Ollier Médiathèque René-Char Ville Issoire lieuville 45.54342#3.25018