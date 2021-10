Spectacle familial “Même pas Peur !” Bistro’Théâtre de Givrauval, 29 octobre 2021, Givrauval.

Spectacle familial “Même pas Peur !”

Bistro’Théâtre de Givrauval, le vendredi 29 octobre à 20:30

“Dans ce spectacle, on trouve des histoires de lutins, de sorcières, mais aussi quelques récits qui font réfléchir sur la condition humaine… Les spectateurs sont impliqués dans l’histoire et deviennent même parfois les personnages de ces fabuleuses aventures. Rire et bonne humeur garantis !” A partir de 3 ans et pour toute la famille !

Adulte : 10€ – Enfant : 5€

En ce week-end d’Halloween, le Bistro’Théâtre vous embarque dans l’univers de Pierre Lombard, conteur, et ses fabuleuses aventures à travers le spectacle tout public et interactif “Même pas Peur!”.

Bistro’Théâtre de Givrauval 7, rue du Moulin 55500 GIVRAUVAL Givrauval Meuse



2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T22:00:00