Spectacle extrait du conte musical “Pop-up symphonie” Palais ducal – Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Spectacle extrait du conte musical “Pop-up symphonie” Palais ducal – Nevers, 3 juillet 2022, Nevers. Spectacle extrait du conte musical “Pop-up symphonie”

Palais ducal – Nevers, le dimanche 3 juillet à 11:00

Cette performance qui aura lieu au Foyer du Conseil municipal est un extrait du conte musical sur les musiques de cette compositrice avec un récit de Jean-Luc Fromental. Chanteuse, conteuse, danseuse, Marina tourne les pages du livre pop-up conçu par Gérard Lo Monaco d’où surgissent des animaux musiciens et leurs amis Joséphine et Nicolas, telles des marionnettes. Le spectacle intégral a été joué pour la première fois fin 2018 à l’Auditorium de Radio France avec l’orchestre philharmonique de Radio France et continue de se produire. Durée : 15 minutes

entrée libre

Marina Cedro propose une performance autour du livre Pop-up symphonie conçu par Gérard Lo Monaco sur un récit de Jean-Luc Fromental et un enregistrement de l’orchestre de Radio France sur sa musique. Palais ducal – Nevers Esplanade du Palais ducal Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T11:00:00 2022-07-03T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Palais ducal - Nevers Adresse Esplanade du Palais ducal Ville Nevers lieuville Palais ducal - Nevers Nevers Departement Nièvre

Palais ducal - Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Spectacle extrait du conte musical “Pop-up symphonie” Palais ducal – Nevers 2022-07-03 was last modified: by Spectacle extrait du conte musical “Pop-up symphonie” Palais ducal – Nevers Palais ducal - Nevers 3 juillet 2022 Nevers Palais ducal - Nevers Nevers

Nevers Nièvre