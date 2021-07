Valognes Valognes Manche, Valognes Spectacle et feu d’artifice Valognes Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes Manche Valognes Dans le cadre des Estivales de Valognes et de la semaine fédérale internationale du cyclotourisme, soirée spectacles :

– 18h : spectacle de cirque “Bruits de coulisses” avec la compagnie Les P’tits Bras ,

– 19h45 : “Les Moufs” ,

– 21h : groupe de rock celtique “Kalfa”,

– 22h15 : Feu d’artifice. Dans le cadre des Estivales de Valognes et de la semaine fédérale internationale du cyclotourisme, soirée spectacles :

+33 2 33 95 82 00

