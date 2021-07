Bellengreville Bellengreville Bellengreville, Seine-Maritime [Spectacle équestre] Bellengreville Bellengreville Catégories d’évènement: Bellengreville

Seine-Maritime

[Spectacle équestre] Bellengreville, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Bellengreville. [Spectacle équestre] 2021-07-24 20:00:00 – 2021-07-24 Centre équestre du Cheval Bleu /500 rue de la Libération

Bellengreville Seine-Maritime Bellengreville Vivez une soirée d’exception et intense en émotion avec les artistes équestres Luc Potterie et Elisa Laville. Au programme :

· 20h30 : Spectacle avec Luc Potterie et ses chevaux

· 21h30 : Carrousel des cavalières du Cheval Bleu

· 22h : Spectacle d'Elisa Laville et ses chevaux Buvette et restauration sur place

· 22h : Spectacle d'Elisa Laville et ses chevaux Buvette et restauration sur place +33 7 68 54 69 13

