Cabrières 34800 Cabrières À 11h, à la médiathèque, spectacle « O » par la Cie Caracol. Un spectacle visuel et poétique mêlant théâtre, danse, son et manipulation d’objets. En partenariat avec la Médiathèque Départementale.

Lieu Cabrières Adresse Ville Cabrières lieuville 43.57852#3.36392