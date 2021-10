La Grande-Fosse La Grande-Fosse La Grande-Fosse, Vosges SPECTACLE D’HUMOUR – EN ATTENDANT JULIO La Grande-Fosse La Grande-Fosse Catégories d’évènement: La Grande-Fosse

SPECTACLE D'HUMOUR – EN ATTENDANT JULIO La Grande-Fosse, 5 novembre 2021

La Grande-Fosse Vosges La Grande-Fosse 16 EUR Spectacle proposé par Les Cîmes Argentées dans le cadre de « Rire en Vosges » dans son chalet atypique. Le chalet théâtre sera ouvert dès 19 h 30. Alors la dégustation des fameuses tartines pourra démarrer… puis One Man Show d’Angel Ramos Sanchez, humoriste belge aux origines espagnoles.

« En attendant Julio » malicieux, enjoué, pétillant.. Angel même quand il ne fait rien, il fait rire. Son spectacle a fait un petit tour du monde ! Après le spectacle, les traditionnelles Tartines…. (conseil : pensez à les réserver dès votre arrivée !!!),

Après la séance, partages et dédicaces avec l’artiste.. et les fameuses tartines.

Réservations : http.//cimes.argentees.over-blog.com ou par téléphone au 06 81 33 45 23 avant 21 h. +33 6 81 33 45 23 http://cimes.argentees.over-blog.com/ Association Les Cîmes Argentées dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES

