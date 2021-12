Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Spectacle « Des poètes, des fous » – Orchestre « les Grandes z’oreilles » Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Spectacle « Des poètes, des fous » – Orchestre « les Grandes z’oreilles » Beaune, 30 janvier 2022, Beaune. Spectacle « Des poètes, des fous » – Orchestre « les Grandes z’oreilles » Théâtre municipal 50 Rue de Lorraine Beaune

2022-01-30 20:30:00 – 2022-01-30 23:30:00 Théâtre municipal 50 Rue de Lorraine

Beaune Côte-d’Or 12 12 EUR Un spectacle musical explosif,

un clin d’oeil original à la chanson

française riche en émotions ! 40 artistes sur scène, musiciens, chanteurs, comédiens.

lefanfaron71@gmail.com +33 3 85 44 10 92

