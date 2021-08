spectacle de Yannick Jaulin Argenton-sur-Creuse, 2 octobre 2021, Argenton-sur-Creuse.

spectacle de Yannick Jaulin 2021-10-02 20:30:00 – 2021-10-02

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse

Un spectacle avec Alain Larribet : un concert parlé sur la domination linguistique, la fabuleuse histoire des langues du monde, la transmission et la langue maternelle. Une interférence musicale en émoi, la dorne qui dalte sur un chant des tripes béarnaises. Un joyeux baroud d’honneur des minoritaires. Une jouissance langagière partagée sur un plateau frugal. » Yannick Jaulin .

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et le voilà qui parle de son outil, il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à l’économie mondiale.

Yannick JAULIN – Humour : ” Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour”.

+33 2 54 24 36 88

©yannickjaulin

dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Vallée de la Creuse