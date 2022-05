SPECTACLE DE THÉÂTRE LES FABLES OU LE JEU DE L’ILLUSION Auch, 1 juin 2022, Auch.

SPECTACLE DE THÉÂTRE LES FABLES OU LE JEU DE L’ILLUSION Auch

2022-06-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-01 20:45:00 20:45:00

Gers Auch

Agences de Voyages Imaginaires – Compagnie Philippe Car – Théâtre – Tout public

Moquer les riches et railler les puissants, voilà ce à quoi s’employait Jean de La Fontaine. Dans son monde de fauves et de proies, les penchants irrépressibles et contradictoires sont à l’œuvre, le comique ne compense pas le tragique, et on ne pardonne pas la naïveté. Ses Fables accusent férocement les travers de l’homme : avidité, convoitise, méchanceté, lâcheté, mensonge, bêtise, égoïsme, insatisfaction… Furieusement contemporain, son petit théâtre de la condition humaine manie un art habile de la subversion, ludique et poétique.

Après Shakespeare, les mythes grecs, Molière ou Rostand, c’est à ce nouveau pan de notre patrimoine littéraire que s’attelle avec malice l’Agence de Voyages Imaginaires, qui a toujours eu à cœur de revisiter l’histoire du théâtre pour mieux en révéler la nécessité sociale.

Dans une ambiance fortement musicale, les Fables sont ici traitées dans une grande variété de techniques (ombres, marionnettes, mimes, masques…) et de musiques (cumbia, rock, blues, ragtime, oriental…) donnant à l’ensemble des allures de grande fête carnavalesque !

Collection Tourisme Gers/Elian Banchini

Auch

dernière mise à jour : 2021-10-14 par