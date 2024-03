Visite des Jardins de Coursiana Les Jardins de Coursiana La Romieu, vendredi 31 mai 2024.

Visite des Jardins de Coursiana Venez découvrir les jardins de Coursiana en mobilisant vos cinq sens… 31 mai – 2 juin Les Jardins de Coursiana 8,50€ à partir de 16 ans, 2€ de 7 à 16 ans, gratuit pour les moins de 7 ans

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Venez découvrir les jardins de Coursiana en mobilisant vos cinq sens…

sentir le doux parfum des fleurs…

toucher les écorces des arbres…

écouter le chant des oiseaux…

observer la beauté de la nature…

goûter au plaisir d’un sorbet fait maison avec les fruits du verger…

Les Jardins de Coursiana Jardins de Coursiana, 32480 La Romieu La Romieu 32480 A la Bourdette Gers Occitanie http://www.jardinsdecoursiana.com Créés en 1992 par leurs propriétaires dans un parc privé et vallonné de 6 ha, quatre jardins thématiques composent aujourd’hui cet espace qui compte également un lac d’agrément :

• Le jardin à l’anglaise champêtre et romantique entourant l’ancienne ferme et son pigeonnier en pierre et offrant une entente cordiale de graminées, vivaces, 350 rosiers, annuelles, arbustes à feuillages persistants et caducs qui créent des effets de masse variés très séduisants et aux parfums capiteux comme le sarcococca ruscifolia, les osmanthus (10 espèces et variétés différentes) ou encore le chimonanthus praecox, splendide et très rare marronnier de Californie à la floraison généreuse planté en 1961 ;

• Le jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum, composé de 400 espèces et variétés végétales installées dans les parcelles surélevées et aux sentiers menant au bassin peuplé de nymphéas et d’iris d’eau entouré de santolines ;

• L’arboretum planté de 400 espèces et variétés différentes en 1974 par Gilbert Cours-Darne, éminent botaniste qui a reçu en 1995 le prix Olivier de Serres (la plus haute distinction de l’académie d’Agriculture). Aujourd’hui, il est composé de plus de 700 essences issues des cinq continents dont la collection de tilleuls classée CCVS (conservatoire des collections végétales spécialisées), pins parasols et nombreuses espèces rares comme le capricieux arbre à mouchoirs, le parasol chinois, l’arbre à franges ou le xanthoceras sorbifolium, arbuste d’origine chinoise à feuilles de sorbier. Un véritable tour du monde des espèces arbustives et arboricoles ;

• Le potager familial proposant une balade bucolique à la découverte de toutes sortes d’arbres fruitiers et de très nombreux légumes.

Vous trouverez également un salon de thé, une boutique et une pépinière. Ouvert du 18 avril au 23 octobre. De Condom, prendre la D931, puis D41 direction La Romieu, lieu-dit « La Bourdette » 43° 97′ 76.53 » – 0° 49′ 31.19 »

©jardinsdecoursiana