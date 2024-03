Zoom patrimoine sur le conservatoire conservatoire archéologique d’Ordan-Larroque Ordan-Larroque, samedi 18 mai 2024.

Zoom patrimoine sur le conservatoire Des molaires de Gomphoterium à la vie quotidienne romaine, en passant par les rites funéraires du Moyen Âge, venez découvrir les collections du conservatoire. Témoins de l’histoire locale et des foui… Samedi 18 mai, 20h00, 20h45, 21h30 conservatoire archéologique d’Ordan-Larroque Entrée libre, gratuit, sans inscription, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Des molaires de Gomphoterium à la vie quotidienne romaine, en passant par les rites funéraires du Moyen Âge, venez découvrir les collections du conservatoire. Témoins de l’histoire locale et des fouilles effectuées par Pierre Dupouey, Ordanais passionné d’archéologie, les objets proviennent de différents sites de la commune et notamment de la villa gallo-romaine de Cassan. À l’occasion de la nuit des musées, profitez d’une visite intimiste au plus près des collections !

conservatoire archéologique d’Ordan-Larroque Ordan-Larroque Ordan-Larroque 32350 Gers Occitanie 05 62 64 60 09 https://www.auch-tourisme.com/patrimoine-culturel/conservatoire-municipal-darcheologie-et-dhistoire/ À travers une visite guidée ou une visite libre (grâce aux audioguides proposés gratuitement), découvrez une rétrospective de l’histoire de l’humanité à travers les différentes collections du conservatoire.

Témoins de l’histoire locale et des fouilles effectuées par Pierre Dupouey, Ordannais passionné d’archéologie, les objets présentés proviennent de différentes sites de la commune et notamment de la villa gallo-romaine de Cassan.

Audioguide Français, Anglais ou Espagnol.

© Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne