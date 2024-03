Ponctuation musicale – vendredi 17 mai 2024 Musée des Amériques-Auch Auch, samedi 18 mai 2024.

Ponctuation musicale – vendredi 17 mai 2024 Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée des Amériques-Auch Entrée libre

Jérôme Boisvert (piano) et Victorine Lacoste (clarinette) vous proposeront, devant la statue de Trajan un duo répété trois fois dans la soirée, à 19h, 20h et 21h45.

Durée : 30 minutes environ.

ATTENTION : la nuit des musées aura lieu au Musée des Amériques-Auch le vendredi 17 mai entre 18h et 23h.

Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://ameriques-auch.fr Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly.

Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

© Musée des Amériques-Auch