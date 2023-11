Julian Lage Trio – View with a room L’ASTRADA, 27 avril 2024, MARCIAC.

Julian Lage Trio – View with a room L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-04-27 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Julian Lage guitare • Jorge Roede contrebasse • Dave King drums Salué comme l’un des guitaristes les plus prodigieux de sa génération, Julian Lage a passé plus d’une décennie à explorer les multiples sillons de l’histoire musicale américaine grâce à une technique impeccable et un esprit sans limite ! Julian Lage, « l’un des improvisateurs les plus éblouissants qui soient » selon le NY Times, revient avec un nouvel album époustouflant, View With A Room, qui fait suite à son premier album Squint, paru sur le label Blue Note en 2021, que l’Associated Press a qualifié « d’exploration exubérante, engageante et inventive des styles ». Cette fois-ci, Lage a transformé son trio polyvalent, composé du bassiste Jorge Roeder et du batteur Dave King, en un quatuor auquel s’est joint son collègue guitariste et compagnon de label Blue Note Bill Frisell. View With A Room présente dix nouvelles compositions originales de Lage qui explorent un large éventail de sons et de textures de guitare, avec ces deux maîtres guitaristes qui mélangent harmonieusement leurs styles uniques à 6 cordes. « L’une des voix les plus singulières de la guitare jazz d’aujourd’hui et [accompagné] d’une des sections rythmiques les plus douées et inventives de l’époque » (Alex Dutilh, France Musique), Julian Lage foulera le plateau de L’Astrada en trio avec Jorge Roede (contrebasse) et Dave King (batterie).Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Julian Lage

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

