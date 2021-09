Spectacle de Théâtre d’ombres – Mercredi 29 septembre TMP, 29 septembre 2021, Pibrac.

le mercredi 29 septembre à 16:30

Ce spectacle de Théâtre d’ombres est proposé et offert par la [Médiathèque](http://www.mediatheque-pibrac.fr/), l’Esplanade des Mots, le mercredi 29 septembre 2021 à 16h30 dans la salle du Petit Théâtre au TMP. Cette année, les comédiennes de la compagnie Les Anachroniques vous proposent un spectacle de théâtre d’ombres pour la sélection maternelle. Il s’agit d’un spectacle inspiré des albums « Papa coin coin » de Roselinda Bunnet , »C’est à moi » d’Anuska Allepuz et « Clic et cloc »d’Estelle Billon-Spagnol de la sélection maternelle du prix des incorruptibles 2019-2020. L’approche par le théâtre d’ombres nous invite à découvrir les histoires de la sélection d’une manière toujours plus ludique. Au cours de ce spectacle, les couleurs et les sons se mélangent, les enfants sont invités à un voyage sensoriel dans l’univers du prix des incorruptibles.

Sur réservation

Proposé et offert par la Médiathèque et l’Esplanade des Mots

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac



2021-09-29T16:30:00 2021-09-29T18:30:00