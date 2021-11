Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne, Lespinasse Spectacle de Noël du Multi-Accueil – Mercredi 1er décembre Lespinasse Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lespinasse

Spectacle de Noël du Multi-Accueil – Mercredi 1er décembre Lespinasse, 1 décembre 2021, Lespinasse. Spectacle de Noël du Multi-Accueil – Mercredi 1er décembre

Lespinasse, le mercredi 1 décembre à 10:00

Multi-Accueil « À P’tits Pas » « Le voyage magique de Noël » [[https://youtu.be/-syzVKNnkPA](https://youtu.be/-syzVKNnkPA)](https://youtu.be/-syzVKNnkPA)

Renseignements

Par la compagnie Fabulouse Lespinasse 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lespinasse Autres Lieu Lespinasse Adresse 31150 Lespinasse Ville Lespinasse lieuville Lespinasse Lespinasse