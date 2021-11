Saint-Ouen Saint-Ouen Loir-et-Cher, Saint-Ouen Spectacle de Noël à Saint-Ouen Saint-Ouen Saint-Ouen Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Saint-Ouen

Spectacle de Noël à Saint-Ouen Saint-Ouen, 5 décembre 2021, Saint-Ouen. Spectacle de Noël à Saint-Ouen Saint-Ouen

2021-12-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-05

Saint-Ouen Loir-et-Cher Saint-Ouen Loir-et-Cher Spectacle de Noël à Saint-Ouen. Qu’est ce qui se passe cet hiver ? Des animaux qui veulent se mettre dans une moufle. Un loup qui est obligé de remplacer le Père Noël. Des sapins qui rêvent de devenir de magnifiques arbres de Noël. Sont-ils tombés sur la tête ? Avec la Cie l’Intruse A partir de 3 ans. Marionnettes- théâtre d’ombre -Kamishibaï. +33 2 54 73 27 32 Spectacle de Noël à Saint-Ouen. Qu’est ce qui se passe cet hiver ? Des animaux qui veulent se mettre dans une moufle. Un loup qui est obligé de remplacer le Père Noël. Des sapins qui rêvent de devenir de magnifiques arbres de Noël. Sont-ils tombés sur la tête ? Avec la Cie l’Intruse A partir de 3 ans. Bibliothèque de Saint-Ouen

Saint-Ouen

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT de Vendome – Territoires Vendomois

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Saint-Ouen Autres Lieu Saint-Ouen Adresse Ville Saint-Ouen lieuville Saint-Ouen