Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités pour cette fin d’année 2021.

La Médiathèque de Frahier et Chatebier vous propose un spectacle de marionnettes « Le fils du Père Noël » par l’association les Fées du logis – à partir de 18h30 à la Salle des fêtes de Frahier-et-Chatebier. Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités pour cette fin d’année 2021.

