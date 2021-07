Spectacle de marionnettes / Doudou Vieux-Boucau-les-Bains, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Vieux-Boucau-les-Bains.

Spectacle de marionnettes / Doudou 2021-07-23 – 2021-07-23 Rue Mado Cazin Chapelle d’Albret

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

EUR 5 5 Spectacle de marionnettes pour tout petit dès 1an Doudou. Yeno, de Breloque & Bricole Compagnie, propose un spectacle dédié aux enfants. Fabriquer ses propres spectacles, écrire des histoires et mettre en scène des personnages faits de toutes pièces, avec des chiffons et autres accessoires à destination du jeune public : le rêve de l’artiste s’est concrétisé il y a plus de vingt ans avec l’histoire de Doudou … Dès 1 an (35mn) Source Sud Ouest

+33 6 87 28 10 74

@breloque et bricole et cie

