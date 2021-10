Beauzac Beauzac Beauzac, Haute-Loire spectacle de magie Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Haute-Loire

spectacle de magie Beauzac, 28 novembre 2021, Beauzac. spectacle de magie 2021-11-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-28

Beauzac Haute-Loire Beauzac EUR Spectacle de magie salle Espace La Dorlière. Spectacle assuré par TONY ED. Places limitées uniquement sur réservation sur le site helloasso.fr. Organisé par APEL école Saint Joseph. Soumis au protocole sanitaire en vigueur. +33 6 75 88 27 61 https://www.helloasso.com/associations/apel-saint-joseph-de-beauzac?banner=true dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Beauzac Adresse Ville Beauzac lieuville 45.26131#4.10192