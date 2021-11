Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre Spectacle de magie au Musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Spectacle de magie au Musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 12 décembre 2021, Nevers. Spectacle de magie au Musée

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, le dimanche 12 décembre à 19:00

De 14h à 18h, venez découvrir les collections du Musée parmi lesquelles des magiciens seront présents pour vous montrer leurs plus beaux tours ! Entrée pour les résidents de Nevers et son agglomération: 7€ / visiteurs hors agglomération: 10€ / gratuit pour les – 25 ans et étudiants. L’espace Micro-Folie dans lequel seront également présents des magiciens à partir de 15h30 est accessible gratuitement! Avant de débuter les festivités, une petite collation en fin de journée vous est proposée pour rencontrer et échanger avec les magiciens. A 19h, le Cercle Magique Nivernais vous convie à un spectacle pour petits et grands!

Gratuit – sur inscription

Le Cercle Magique Nivernais vous propose un spectacle pour petits et grands. Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 NEVERS Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T19:00:00 2021-12-12T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Adresse 16 rue Saint-Genest 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers