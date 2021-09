Joinville-le-Pont La Bibli Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Spectacle de kamishibaï La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Spectacle de kamishibaï La Bibli, 2 octobre 2021, Joinville-le-Pont. Spectacle de kamishibaï

le samedi 2 octobre à La Bibli

La Bibli vous propose d’assister au spectacle “Raconteur raconté” de la Compagnie Au fil des flots, une adaptation théâtrale de l’album jeunesse “Jean qui dort et Jean qui lit”, de Christian Jolibois et Christian Heinrich, dans la série Les P’tites Poules. Découvrez le Rat Conteur, un colporteur d’histoires qui chemine de poulailler en poulailler. Vieillissant, celui-ci doit confier son lot d’histoires à son successeur, mais comment trouver le bon ? À 10h30 pour les 4-6 ans À 15h pour les 6 ans et +

Sur inscription

Spectacle pour les enfants à la Bibli ! La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T11:30:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T16:00:00

