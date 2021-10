Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle, Petite-Rosselle SPECTACLE DE JULIEN STRELZYK Petite-Rosselle Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle Venez découvrir en exclusivité Julien Strelzyk à la salle de La Concorde de Petite Rosselle. Soirée humour garantie avec ce spectacle haut en zygomatiques. Elu par le public meilleur spectacle du Festival d’Avignon off 2019, cette sortie en famille, entre amis ou bien seul est à ne pas manquer.

Retrouver les billets en ventes à la Mairie de Petite Rosselle au tarif de 15€ par adulte et de 12€ pour les jeunes de 12 à 18 ans. +33 3 87 85 27 10 https://mairie-petiterosselle.fr/ OMSC Petite Rosselle dernière mise à jour : 2021-09-30 par

