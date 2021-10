Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Spectacle de Hip Hop et danse contemporaine Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de Hip Hop et danse contemporaine Oloron-Sainte-Marie, 30 octobre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Spectacle de Hip Hop et danse contemporaine Rue de Sègues Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie

2021-10-30 – 2021-10-30 Rue de Sègues Espace de vie sociale

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Avec la compagnie Dans6T.

Venez assister à des démonstrations de solos sur de la musique hip-hop ainsi que sur de la danse contemporaine par les artistes de la compagnie.

Pass sanitaire demandé. Avec la compagnie Dans6T.

Venez assister à des démonstrations de solos sur de la musique hip-hop ainsi que sur de la danse contemporaine par les artistes de la compagnie.

Pass sanitaire demandé. +33 5 59 39 30 42 Avec la compagnie Dans6T.

Venez assister à des démonstrations de solos sur de la musique hip-hop ainsi que sur de la danse contemporaine par les artistes de la compagnie.

Pass sanitaire demandé. Office de Tourisme du Haut Béarn

Rue de Sègues Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue de Sègues Espace de vie sociale Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Rue de Sègues Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie