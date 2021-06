Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Spectacle de Fin de Résidence Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Spectacle de Fin de Résidence Montcuq-en-Quercy-Blanc, 19 juin 2021-19 juin 2021, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Spectacle de Fin de Résidence 2021-06-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-19 22:00:00 22:00:00

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc 18h30: Les Bruits de la Route:

Spectacle de la Compagnie AllOne

Écriture et mise en scène : Lili Fevre

Assistante à la mise en scène : Clara Roupie

Avec : Clara Roupie, Lili Fevre

Avec la participation des comédiens des Ateliers Théâtre de Lézard de la Rue, les jeunes de la Maison d’Enfants à Caractère Social de Montcuq, les élèves des écoles primaires de Bagat, de Pern et de Castelnau-Montratier, les élèves de cinquième du collège de Montcuq, les danseuses de Champ de Geste… 20h30: Concert de musique du monde avec le groupe Cinq Oreilles

Tombés dans la grande marmite de la sono mondiale, les trois musiciens de « Cinq Oreilles » en sont ressortis électrisés, imprégnés des voix et des rythmes de tous horizons. Cinq Oreilles, c’est une montagne en Galice, une oasis en Éthiopie, une virée en Sicile, une plongée au Japon, une chevauchée en Mongolie… Une aventure résolument rock !

Buvette et restauration sur place. Possibilité d'amener un repas sorti du panier.

Spectacle de la Compagnie AllOne

Écriture et mise en scène : Lili Fevre

Assistante à la mise en scène : Clara Roupie

Avec : Clara Roupie, Lili Fevre

Avec la participation des comédiens des Ateliers Théâtre de Lézard de la Rue, les jeunes de la Maison d’Enfants à Caractère Social de Montcuq, les élèves des écoles primaires de Bagat, de Pern et de Castelnau-Montratier, les élèves de cinquième du collège de Montcuq, les danseuses de Champ de Geste… 20h30: Concert de musique du monde avec le groupe Cinq Oreilles

Tombés dans la grande marmite de la sono mondiale, les trois musiciens de « Cinq Oreilles » en sont ressortis électrisés, imprégnés des voix et des rythmes de tous horizons. Cinq Oreilles, c’est une montagne en Galice, une oasis en Éthiopie, une virée en Sicile, une plongée au Japon, une chevauchée en Mongolie… Une aventure résolument rock !

Cultivant l’art des équilibres fragiles et des arrangements détonants, le trio tisse un son, un fil tendu, des usines d’Ouralski aux bayous de Bâton Rouge, l’inattendu au coin de la rue. Les langues sonnent, les instruments claquent, les rythmes se chevauchent. Invitation à la danse, tension des corps: bouger devient irrésistible… D’escale en escale, nous goûtons l’ailleurs… Buvette et restauration sur place. Possibilité d’amener un repas sorti du panier. Lili Fevre et Clara Roupie

Détails Catégories d’évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Étiquettes évènement : Autres Lieu Montcuq-en-Quercy-Blanc Adresse Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc lieuville 44.36314#1.15629