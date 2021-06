Spectacle de danse Saint-Pée-sur-Nivelle, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Spectacle de danse 2021-06-19 – 2021-06-19

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

0 0 EUR Spectacle des élèves de Marie OLAZCUAGA, jeune professeur de danse du studio 707 basé à Ascain. Tous ses élèves, originaire de la région, vous attendent pour une soirée d’exception.

2 spectacles vous sont proposés, l’un à 19h30 et l’autre à 21h.

N’attendez plus et n’hésitez pas à aller les soutenir !

+33 7 78 78 00 79

Carolinerphotographies