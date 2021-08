Joinville-le-Pont La Bibli Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Spectacle de danse : « Passager » La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

La Bibli, le samedi 28 août à 16:00

Dans ce spectacle au cœur des émotions, l’artiste vous dévoile son arrivée en France, ses difficultés d’adaptation, la nostalgie de son pays, la Colombie, et l’expérience de l’exil. Un véritable voyage entre langue espagnole et française, entre le langage du corps et celui de la voix…

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

La Bibli vous propose de découvrir « Passager », le solo interprété et créé par Miguel Ortega de la compagnie « Le Porte-voix ». La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne

2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T17:30:00

