Dordogne Soirée danse avec 2 duos coup de cœur, Cie X-Press – Abderzak Houmi. – « Accumulation » : un tourbillon d’accumulations pour une pièce poétique.

– « Landing » : figures époustouflantes et ralentis captivants dans un espace-temps irréel sur un plateau recouvert de billes de polystyrène.

20h30, centre culturel. Sur réservation. Tarifs : 18 € – 14 € (abonné et réduit) – 12 € (école de danse municipale) La Fabrique 05 53 02 41 99 Soirée danse avec 2 duos coup de cœur, Cie X-Press – Abderzak Houmi. – « Accumulation » : un tourbillon d’accumulations pour une pièce poétique.

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier

