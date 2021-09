Aiffres Aiffres Aiffres, Deux-Sèvres Spectacle d’Aline et Cie “Nos vies” Aiffres Aiffres Catégories d’évènement: Aiffres

Spectacle d’Aline et Cie “Nos vies” Aiffres, 25 septembre 2021, Aiffres. Spectacle d’Aline et Cie “Nos vies” 2021-09-25 20:30:00 – 2021-09-25 21:50:00 Espace Tartalin 435 rue de l’Eglise

Aiffres Deux-Sèvres Aiffres 4 15 EUR Igor Potoczny se lance le défi de s’appuyer sur nos vies, de les mettre en mots, de déposer son imaginaire sur des bouts de vos vies. La première dent du petit, votre premier amour, vos vacances dans un chalet, votre père venu s’installer en France, votre place dans la famille, votre prise de bec au pressing… sont autant d’éléments permettant la création d’une improvisation unique sur la vie !

+33 5 49 77 51 07

