Auch Centre Jérôme-Cuzin Auch, Gers Spectacle chorégraphique « Incassable poésie » Centre Jérôme-Cuzin Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Spectacle chorégraphique « Incassable poésie » Centre Jérôme-Cuzin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auch. Spectacle chorégraphique « Incassable poésie »

Centre Jérôme-Cuzin, le samedi 18 septembre à 20:30

Dans les moments de grands ravages (guerres, épidémies, séismes…), la poésie revient. Trop souvent délaissée, la mort du poète annoncée, elle sait attendre son heure, ou se taire sous la menace, ou exister sous le manteau, puis être là, sans amertume, quand on a besoin d’elle pour réparer les mots.

12€ en plein tarif, 8€ en tarif réduit (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, enfants de 10 à 16 ans), gratuit – 10 ans, port du masque obligatoire, réservation conseillée

Venez assister au nouveau spectacle chorégraphique proposé par la compagnie Clo Lestrade. Centre Jérôme-Cuzin 13, rue Guynemer 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Centre Jérôme-Cuzin Adresse 13, rue Guynemer 32000 Auch Ville Auch lieuville Centre Jérôme-Cuzin Auch