Bar-le-Duc Bar-le-Duc Bar-le-Duc, Meuse SPECTACLE ‘CHICANE’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

SPECTACLE ‘CHICANE’ Bar-le-Duc, 11 décembre 2021, Bar-le-Duc. SPECTACLE ‘CHICANE’ Bar-le-Duc

2021-12-11 17:45:00 – 2021-12-11

Bar-le-Duc Meuse Un duo de rue ultra mobile propose un répertoire de musique du monde bigarré, mêlant compositions personnelles et mélodies venues des 6 continents. Avec leurs instruments traditionnels, les deux compères s’amusent à jouer à la musique, toujours en étroite relation avec le public et l’environnement. Rejoignez ces deux néo-ménestrels dans leur joyeuse ballade musicale dans la Ville Haute ! cie brounïak !

Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Ville Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc