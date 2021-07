SPECTACLE : ‘ BRUITS DE COULISSES ‘ Saint-Brevin-les-Pins, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

SPECTACLE : ‘ BRUITS DE COULISSES ‘ 2021-07-20 – 2021-07-20

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Spectacle Déferlante : Les P’tits Bras « Bruits de Coulisses »

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ? Là où les artistes révèlent leur intimité entre deux changements de costumes.

Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public complice des préparatifs.

Le nouveau spectacle de la Cie Les P’tits Bras, « Bruits de Coulisses », vous plonge en plein baroque pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache ; vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.

Leur marque de fabrique ? Les envolées acrobatiques, l’humour, la dérision et les prouesses techniques.

Accessible aux personnes handicapées : moteur/mental/auditif

Réservation gratuite obligatoire ICI

INFOS PRATIQUES

Tous les spectacles de l’été sont assis !

Sauf mention contraire, nous ne prévoyons pas les assises, n’hésitez pas à apporter votre siège pliant, tabouret ou natte et notamment en cas de sol humide.

Les sièges pliants et tabourets seront placés par nos soins derrière les gens assis au sol.

Spectacles accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles – Un comptage des entrées/sorties sera effectué sur place et la jauge sera définie au plus près des consignes préfectorales.

La billetterie est ouverte jusqu’au jour du spectacle dans la limite de la jauge.

Les personnes munies d’un billet (enfants compris) sont prioritaires pour l’accès au site.

Si le spectacle n’est pas complet, nous pourrons faire entrer des spectateurs complémentaires dans la limite de la jauge fixée.

Vous souhaitez annuler vos billets ? Merci d’envoyer un mail à culture@saint-brevin.fr

L’heure indiquée sur le billet est celle du début du spectacle.

L’ouverture des sites pour l’entrée du public a lieu au plus tôt 45 minutes avant l’heure de début indiquée.

Nous remercions par avance tous les spectateurs qui viendront à vélo ou à pieds !

Spectacle Déferlante : Les P’tits Bras « Bruits de Coulisses »

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ? Là où les artistes révèlent leur intimité entre deux changements de costumes.

Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public complice des préparatifs.

Le nouveau spectacle de la Cie Les P’tits Bras, « Bruits de Coulisses », vous plonge en plein baroque pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache ; vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.

Leur marque de fabrique ? Les envolées acrobatiques, l’humour, la dérision et les prouesses techniques.

Accessible aux personnes handicapées : moteur/mental/auditif

Réservation gratuite obligatoire ICI

INFOS PRATIQUES

Tous les spectacles de l’été sont assis !

Sauf mention contraire, nous ne prévoyons pas les assises, n’hésitez pas à apporter votre siège pliant, tabouret ou natte et notamment en cas de sol humide.

Les sièges pliants et tabourets seront placés par nos soins derrière les gens assis au sol.

Spectacles accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles – Un comptage des entrées/sorties sera effectué sur place et la jauge sera définie au plus près des consignes préfectorales.

La billetterie est ouverte jusqu’au jour du spectacle dans la limite de la jauge.

Les personnes munies d’un billet (enfants compris) sont prioritaires pour l’accès au site.

Si le spectacle n’est pas complet, nous pourrons faire entrer des spectateurs complémentaires dans la limite de la jauge fixée.

Vous souhaitez annuler vos billets ? Merci d’envoyer un mail à culture@saint-brevin.fr

L’heure indiquée sur le billet est celle du début du spectacle.

L’ouverture des sites pour l’entrée du public a lieu au plus tôt 45 minutes avant l’heure de début indiquée.

Nous remercions par avance tous les spectateurs qui viendront à vélo ou à pieds !

dernière mise à jour : 2021-07-01 par