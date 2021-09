Spectacle Bastid’Art – Pooka (sortie de résidence) Miramont-de-Guyenne, 30 septembre 2021, Miramont-de-Guyenne.

Spectacle Bastid’Art – Pooka (sortie de résidence) 2021-09-30 17:30:00 – 2021-09-30

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

12 12 EUR Pour sa rentrée circassienne à Miramont, BASTID’Art double les doses !

Le Collectif Azul Bangor, en résidence, offrira deux sessions de son dernier Opus “POOKA”, pour une “générale” et une sortie de résidence.

Dans POOKA, spectacle de cirque théâtre équestre, le Collectif Azul Bangor nous invite à une expérience participative hors norme. Un voyage désorganisé vers la Gagaousie sur les traces du cheval ailé Ghok-Oghouz.

À nous la terre ! À nous les grottes, à nous les forêts ! Préparez-vous au grand voyage sous la direction de quatre guides pop-électriques. Ce voyage n’est pas sans embûches, les autruches rodent… Chimère ou El Dorado? Escroquerie ou touchante réalité ?

Ici, chevaux, acrobates équestres, comédiens, marionnettes, musiciens et musique font la part belle à cette création hybride en tous points qui mélange les codes du cirque et du théâtre.

Pour sa rentrée circassienne à Miramont, BASTID’Art double les doses ! Le Collectif Azul Bangor, en résidence, offrira deux sessions de son dernier Opus “POOKA”, pour une “générale” et une sortie de résidence. Ce spectacle de cirque théâtre équestre invite à une expérience participative hors norme.

Pour sa rentrée circassienne à Miramont, BASTID’Art double les doses !

Le Collectif Azul Bangor, en résidence, offrira deux sessions de son dernier Opus “POOKA”, pour une “générale” et une sortie de résidence.

Dans POOKA, spectacle de cirque théâtre équestre, le Collectif Azul Bangor nous invite à une expérience participative hors norme. Un voyage désorganisé vers la Gagaousie sur les traces du cheval ailé Ghok-Oghouz.

À nous la terre ! À nous les grottes, à nous les forêts ! Préparez-vous au grand voyage sous la direction de quatre guides pop-électriques. Ce voyage n’est pas sans embûches, les autruches rodent… Chimère ou El Dorado? Escroquerie ou touchante réalité ?

Ici, chevaux, acrobates équestres, comédiens, marionnettes, musiciens et musique font la part belle à cette création hybride en tous points qui mélange les codes du cirque et du théâtre.

©bastidart

dernière mise à jour : 2021-09-15 par