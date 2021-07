Spectacle « Adam clochard céleste » Sens, 27 août 2021, Sens.

Spectacle « Adam clochard céleste » 2021-08-27 19:30:00 – 2021-08-27 Place de la République Cour du Palais synodal

Sens Yonne

EUR Spectacles à tous vents

Un soliloque loufoque de Jean-Marie Lecoq, accompagné à l’accordéon par Clarisse Catarino.

Adam, le premier homme et l’homme éternel, refait l’histoire de l’Humanité avec ses mots.

Au commencement était le Verbe. Le verbe, un point c’est tout !

La phrase était trop courte ! Alors Dieu a créé le sujet : l’Homme, son sujet !

Un personnage est né, bouffon, masque, pitre à qui tous les excès de langage et d’humeur (et d’humour) sont permis. Il a pour nom Adam !

Adam, clochard céleste, Adam vagabond universel, Adam, clown pathétique et poétique, sans logis de la logique qui refait l’histoire de l’Humanité avec ses mots pour oublier ses maux.

+33 3 86 95 67 00

