La Vôge-les-Bains Vosges La Vôge-les-Bains Jean-Jacques DORIER (Chickadee, The Last Waltz Band, Father and Son…) en solo avec sa voix de baryton et ses instruments à cordes vous embarque dans un voyage musical du Moyen Age à nos jours.

Des chansons de troubadours du temps des croisades jusqu’à la chanson engagée du XXème siècle, des chansons anonymes des siècles passés jusqu’aux tubes incontournables des dernières décennies…

Un survol musical, poétique, drôle, interactif de 1000 ans de chanson populaire.

Billets en prévente à l’Office de tourisme 9€ ou sur place 10 €, Enfants 6 € Salle Marie Benoist (cinéma à coté de la mairie de Bains-Les-bains) tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75 https://www.tourisme-epinal.com/ jj dorier dernière mise à jour : 2021-10-02 par

