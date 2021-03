Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Spécial Journée Internationale des Droits des Femmes : Projection-débat du film « Nos mères, nos daronnes » de Bouchera Azzouz La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Spécial Journée Internationale des Droits des Femmes : Projection-débat du film « Nos mères, nos daronnes » de Bouchera Azzouz

La Mine Ressourcerie, le samedi 13 mars à 14:00

La « daronne », en argot issu du vieux français, c’est la mère, la patronne. Dans nos quartiers populaires les daronnes sont les femmes sur qui tout – ou presque – repose. Des sentinelles qui ne baissent jamais la garde. Ce film est un hommage à toutes celles qui incarnent le féminisme populaire. Mères de familles, souvent femmes au foyer, mais aussi institutrices ou assistantes sociales, elles ont su bousculer les traditions et gagner leur indépendance au goutte à goutte, sans fracas, dérivant des voies toutes tracées auxquelles elles étaient destinées. Pour la première fois, ces « daronnes » parlent de leur vie de FEMMES, de leurs avortements, de leurs amours, de leurs enfants mais aussi de leurs rêves et de leurs projets ! Des mots rares par des gens qu’on entend rarement…

Sur inscription (gratuit)

Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T16:00:00

