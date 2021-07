SpaceBus sur les côtes bretonnes et normandes Saint Malo : Parc de la Briantais, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Malo.

SpaceBus sur les côtes bretonnes et normandes

le vendredi 23 juillet à Saint Malo : Parc de la Briantais

_Ils sont chercheurs, doctorants, ingénieurs en astronomie/astrophysique, et ont monté un événement itinérant d’un mois à la rencontre de tous les publics sur les côtes bretonnes et normandes._ Voir des météorites en vrai, comparer la densité des planètes, comprendre la différence entre effet de serre naturel et le réchauffement climatique actuel, discuter conquête spatiale autour de maquettes de fusées et de navettes, faire la part du réel et de l’imaginaire dans les films de science-fiction et dans les affirmations du quotidien, mais aussi participer à une expérience en réalité augmentée sur les exoplanètes et le futur télescope spatial… et bien sûr observer le ciel : le Soleil en journée (selon les lieux) en toute sécurité, et les astres visibles en début de nuit. **Le programme** **☾ 14h – 19h** : Animations sur l’astronomie gratuites et ouvertes à tous **☾ 21h – 23h** : Soirée d’observations du ciel (sous réserve de bonne météo) Cette équipe très dynamique possède un double atout : – ils sont d’excellents vulgarisateurs, capables d’expliquer très simplement et clairement à tous, y compris aux plus jeunes, les merveilles complexes de l’astronomie et de l’astrophysique ; – étant spécialistes chevronnés de leur domaine, ils peuvent adapter leurs explications à la demande du public et les approfondir aussi loin que souhaité. [Le site de la tournée estivale SpaceBus 2021](https://spacebusfr.wixsite.com/spacebusfrance/edition-estivale) N.B. La caravane qui abrite l’escape game ne sera pas présente cette année en raison des restrictions sanitaires.

Accès libre

Des pros de l’astronomie à la rencontre du public

Saint Malo : Parc de la Briantais, Saint-Malo, Le Rosais – La Flourie, Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T16:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-23T21:00:00 2021-07-23T23:00:00