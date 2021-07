Souvnans (chants afro-caraïbéens) – Grass (ciné-concert) – Festival Les Printemps du monde Correns, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Correns.

[http://www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com)estik.net](http://www.le-chantier.festik.net) « Souvnans » met en miroir des chants et musiques populaires américaines et afro-caribéennes dans un concert-fête qui suggère un voyage de Port-au-Prince à Santiago de Cuba ou à la Nouvelle-Orléans. Soit un croisement de jazz créole, de rara haïtien, de gaga cubain, de chants carnavalesques des Blacks Indians de la Nouvelle-Orléans. Né de la rencontre d’un quartet de musiciens traditionnels (Compagnie Rara Woulib) et d’un quartet de jazz, cette création au delà d’un syncrétisme de rameaux communs des chants du Mississipi à Duke Ellington, est autant géo-spirituelle que syncrétisme. « Grass » ou la lutte d’un peuple pour sa survie Ciné-Concert (Création) Le célèbre documentaire « Grass : A Nation’s Battle for Life » (1925) raconte l’histoire hallucinante de la migration de la tribu Bakhtiari (connus pour leur musique), de leurs quartiers d’hiver au Khuzestanau au Chahar Mahaal (sud-ouest iranien). Considéré comme l’un des premiers films ethnographiques, il a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès américain comme étant « culturellement, historiquement et esthétiquement significatif ». La matière très organique de la guitare électrique de Jean-Paul Raffit, inspirée par le blues, l’interprétation virtuose d’Isabelle Bagur (ex-soliste de la Kamerata d’Athènes) à la flûte traversière, illustrent la dramaturgie de ce film exceptionnel qui laisse pantois par sa force poétique. Le format du ciné-concert permet à Jean-Paul Raffit d’explorer l’extraordinaire richesse du patrimoine cinématographique et de ses pionniers. Des expériences menées depuis plus de quinze ans, le hissent aujourd’hui au rang d’une reconnaissance nationale en qualité de compositeur et d’interprète. Soirée – 2 Concerts : Tarif unique : 20€ Réservation obligatoire sur www.le-chantier.festik.net Ouverture du site à 19:00. Buvette et petite restauration sur place (fermée pendant les concerts). D’autres lieux de restauration dans le village : la Paillote, Auberge de Correns, Alimentation Proxi, Boulangerie, Oustaou bio. Informations : www.le-chantier.com Billetterie : www.le-chantier.festik.net Téléphone : +33 (0)4 94 59 56 49

20€ /soirée

Dimanche 25 juillet 20:30 ➔ Souvnans – chants afro-caraïbéens 22:00 ➔ « Grass » ou la lutte d’un peuple pour sa survie (ciné-concert)

