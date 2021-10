Rennes Faculté des Sciences Économiques Ille-et-Vilaine, Rennes Soutenance de thèse en Économie de Monsieur Madeg LE GUERNIC Faculté des Sciences Économiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le lundi 29 novembre à 09:30

Monsieur **Madeg LE GUERNIC** (Pôle ORN – Organisations, Réseaux, Numérique) **Thème de recherche : “Gouvernance et performance des coopératives en agriculture”** Sous la direction de Jean-Laurent VIVIANI, Simon Cornée et Damien Rousselière. Composition du jury : * BEN-NER Avner, Université du Minnesota, États-Unis * BESSIERE Véronique, Université de Montpellier * CORNEE Simon, Université de Rennes 1 * JEANNEAUX Philippe, VetAgro Sup, Clermont-Ferrand * RAINELLI-WEISS Hélène, Université de Rennes 1 * ROUSSELIERE Damien,l’Institut Agro – AGROCAMPUS OUEST * VIVIANI Jean-Laurent, Université de Rennes 1 * WIRTZ Peter, Jean Moulin Lyon 3

Faculté des Sciences Économiques 7 place Hoche 35000 Rennes

