SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE Boulogne-sur-Mer, 25 mai 2022, Boulogne-sur-Mer.

SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE 19-25 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer

2022-05-25 – 2022-05-25

19-25 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer Lorsque Blanche avait 10 mois, elle adorait jouer avec les étoffes dont son lit était entouré et recouvert. Elle prenait plaisir à tirer sur les ficelles à l’aide de son pouce et de son index. Nous nous retrouvons dans la chambre de Blanche. Pour Blanche, c’est une sorte de jardin-chambre-atelier. Un endroit délicat et molletonné dans lequel nous partageons ensemble un moment de jeu et de plaisir où l’étrange, l’imaginaire et petites métamorphoses nous plongent dans la douceur et la contemplation.

Une proposition artistique qui se déroule en deux temps, un temps de spectacle suivi d’un temps d’exploration et de prolongement dans l’espace scénographique.

Mise en scène, conception et réalisation : Christelle Hunot – Soutien au projet : Denis Athimon – Interprète : Nina Gohier – Création musicale : François Athimon – Création lumière : Caroline Gicquel – Construction : Antoine Jamet – Régie : Nolwenn Kerlo

Production : bob théâtre – Rennes. Soutiens : Lillico – Rennes, Direction Petite Enfance de la Ville de Rennes, Crèche Louise Bodin à Rennes, Département d’Ille-et-Vilaine, le Grand Logis / Ville de Bruz, Le Carreau – Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan, TJP Centre Dramatique National d’Alsace – Strasbourg, Ville de Pessac / Festival Sur un petit nuage. Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne. Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

+33 3 21 87 37 15

Lorsque Blanche avait 10 mois, elle adorait jouer avec les étoffes dont son lit était entouré et recouvert. Elle prenait plaisir à tirer sur les ficelles à l’aide de son pouce et de son index. Nous nous retrouvons dans la chambre de Blanche. Pour Blanche, c’est une sorte de jardin-chambre-atelier. Un endroit délicat et molletonné dans lequel nous partageons ensemble un moment de jeu et de plaisir où l’étrange, l’imaginaire et petites métamorphoses nous plongent dans la douceur et la contemplation.

Une proposition artistique qui se déroule en deux temps, un temps de spectacle suivi d’un temps d’exploration et de prolongement dans l’espace scénographique.

Mise en scène, conception et réalisation : Christelle Hunot – Soutien au projet : Denis Athimon – Interprète : Nina Gohier – Création musicale : François Athimon – Création lumière : Caroline Gicquel – Construction : Antoine Jamet – Régie : Nolwenn Kerlo

Production : bob théâtre – Rennes. Soutiens : Lillico – Rennes, Direction Petite Enfance de la Ville de Rennes, Crèche Louise Bodin à Rennes, Département d’Ille-et-Vilaine, le Grand Logis / Ville de Bruz, Le Carreau – Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan, TJP Centre Dramatique National d’Alsace – Strasbourg, Ville de Pessac / Festival Sur un petit nuage. Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne. Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

19-25 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-06 par