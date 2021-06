« Sous les toits de Paris, vive les écrivains » : Rencontre avec Evelyne Bloch-Dano le samedi 26 juin à 17h15 Vedettes du Pont-Neuf, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

« Sous les toits de Paris, vive les écrivains » : Rencontre avec Evelyne Bloch-Dano le samedi 26 juin à 17h15

Vedettes du Pont-Neuf, le samedi 26 juin à 17:15

Biographe, essayiste, Évelyne Bloch-Dano est l’auteure d’une oeuvre souvent primée et traduite où l’on retiendra, entre autres, les biographies de Madame Zola (1997, Grand prix des lectrices de Elle), Madame Proust (2004, Prix Renaudot de l’essai), Le Dernier Amour de George Sand (2010), mais aussi Jardins de papier (2015), Mes maisons d’écrivains (2019), et enfin les récits La Biographe (2007) et Porte de Champerret (2013). Son dernier livre L’âme soeur – Natalie Bauer-Lechner & Gustav Mahler est paru en mars 2021 aux éditions Stock. FLÂNERIE : _Rive gauche, rive droite, le Paris des écrivains, comme la Seine, traverse la ville…Provinciaux d’origine comme Balzac, Colette ou André Breton ou nés dans la capitale comme Baudelaire, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et bien d’autres, ils ont vécu, aimé, chanté ou évoqué Paris jusqu’à parfois l’incarner. Nous parcourrons les rues sur leurs pas, nous arrêtant ça et là pour les écouter et rêver…_

Réservation sur le site internet « Les vedettes du Pont-Neuf », le prix d’une place adulte est de 15 euros et le prix d’une place enfant est de 10 euros

Evelyne Bloch-Dano nous proposera une histoire de la vie des auteurs Parisiens.

Vedettes du Pont-Neuf 1 Square du Vert-Galant Paris Paris 1er Arrondissement Paris



2021-06-26T17:15:00 2021-06-26T18:30:00