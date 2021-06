Sous les Toiles 2021 Jardin Niel, 25 juin 2021-25 juin 2021, Toulouse.

Sous les Toiles 2021

du vendredi 25 juin au vendredi 6 août à Jardin Niel

### Projections de films en plein air L’association [Karavan](http://www.karavan.org) vous invite chaque vendredi soir, à venir vous évader avec un film long-métrage, dans le jardin de l’ex-caserne Niel (entrée par la rue Alfred Rambaud). Vous pouvez amener et déguster votre pique-nique en plein air, en famille ou avec des ami-e-s, les yeux rivés sur le grand écran. ### Programme * **25 juin :** Hors Normes * **2 juillet :** La légende de Manolo * **9 juillet :** Good Luck Algeria * **16 juillet :** On a marché sur Bangkok * **23 juillet** : The Greatest Showman * **30 juillet** : Patients * **6 août :** Alad’2 ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook de l’association Karavan ](https://fr-fr.facebook.com/pg/souslestoiles/posts/) _![]()_ ### Infos pratiques * Renseignements auprès de l’association Karavan au 05 62 26 56 33 * Masque obligatoire et jauge limitée dans le stricte respect des consignes sanitaires.

Entrée libre et gratuite

Culture

Jardin Niel 81 Rue Saint-Roch, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



