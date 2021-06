« Sous la Plage, Les Livres » Champagney, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Champagney.

« Sous la Plage, Les Livres » 2021-07-07 – 2021-07-20

Champagney Haute-Saône

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont et les Ateliers Polychromes vous attendent pour de nombreuses animations sur la plage des Ballastières.

Voici le programme :

Mercredi 7 juillet 2021, 14h à 18h

-A la découverte du livre: Les éditions CHOCOLAT ! Jeunesse vous proposent une visite guidée très ludique de la vie d’un livre, depuis la simple idée qui germe dans la tête d’un auteur, jusqu’à son arrivée dans les mains du lecteur.

Jeudi 8 juillet 2021, 14h à 18h

-Jeux Olympiques du livre : Pour la première fois, les Jeux Olympiques lancent une épreuve autour du livre et ça se déroule aux Ballastières !

Au programme : lancer de livres, saut de haies, course, agilité…

Avec la médiathèque de Champagney

Vendredi 9 juillet 2021, 14h à 18h

-Chasse au trésor : Les bestioles de la journée de samedi se sont échappées autour de la plage. A toi de les retrouver !

Samedi 10 juillet 2021, 13h à 17h

-Petites bêtes en papier : Les illustratrices Laurence Clément Illustratrice et Lili Terrana vous invitent à créer des pop-up animaux en papiers découpés.

Samedi 10 juillet 2021 à 17h

-Spectacle « Bestioles, histoires naturelles » : Ponctué d’observations sur les animaux, les fleurs, les plantes, d’étrangetés et de bizarreries, un spectacle conté à voix nue pour partir à la découverte de l’incroyable imagination de la nature. Conteuse : Nathalie Leone, Cie À la Lueur des Contes

Mais aussi sur la plage du Malsaucy, Sermamagny:

-Radeau-lecture (tous les jours, du 7 au 10 juillet 2021, 14h à 18h): Embarquement de 45min pour un enchainement de lectures au fil de l’eau.

Sur réservation

-Création de cartes postales (vendredi 16 juillet 2021, 9h à 12h): Un atelier pour voyager dans l’imaginaire ! Création de cartes postales illustrées.

-Histoires sur l’eau (vendredi 16 juillet 2021, 15h à 18h et dimanche 18 juillet 2021, 15h à 18h): Embarquements de 45min pour un enchainement de lectures au fil de l’eau. Pour familles ou adultes, Sur réservation.

-Tout le Malsaucy dans le ventre d’une baleine (samedi 17 juillet 2020, 10h à 18h): Fresque en papier avec l’illustratrice Sylvie Kromer Illustration

Une baleine a englouti tout le Malsaucy: végétaux et animaux marins (algues, coraux, coquillages, poissons multicolores) et encore plein d’autres choses surprenantes !

-Dessins à broder (lundi 19 juillet 2021, 10h à 18h): L’illustratrice Lili Terrana vous invite à enrichir vos dessins par les techniques du papier découpé et de la broderie sur papier ! Vous verrez : broder, c’est facile, rigolo et c’est pour tout le monde !

-Impression sur tote-bag (mardi 20 juillet 2021, 14h à 17h): Un atelier pour personnaliser son sac de plage (sac offert). Assemblez différents éléments graphiques, imprimez, et créez le visuel de votre sac en tissu.

Ateliers gratuits – Tout public, à partir de 6 ans.

lesatelierspolychromes@gmail.com +33 6 85 48 42 55 https://lesatelierspolychromes.jimdofree.com/?fbclid=IwAR18Ywxj30zTy-ZnSrMllKWw5vL0_G-2a9wMQxqgBeH_cw0H6KUfmyVhP-U

dernière mise à jour : 2021-06-22 par