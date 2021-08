Sous la Neige Espace Sarah Bernhardt, 20 novembre 2021, Goussainville.

Sous la Neige

Espace Sarah Bernhardt, le samedi 20 novembre à 16:00

Sous la neige Spectacle sonore et visuel – à partir de 6 mois – Cie Les Bestioles Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et s’éclaire, et ondule. Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes des imaginaires. C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin vers le rêve et les imaginaires qui se dessine. Le sol s’éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se déploie, se déroule. Et c’est comme un serpent poisson qui s’envole, ou une voile malmenée par les vents. Un monde qui se crée, et se métamorphose. A l’issue de la représentation du spectacle Sous la Neige, un goûter pour petits et grands vous est proposé avec l’équipe du théâtre.

De 2 à 5€

Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique.

Espace Sarah Bernhardt 82 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

